أيمن عبد العزيز ضمن الجهاز الفني لـ بنهاشم في مودرن سبورت

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 02:31

كتب : FilGoal

أيمن عبد العزيز - محمد بنهاشم - مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت تعيين أيمن عبد العزيز مدربا عاما ضمن الجهاز الفني لمحمد أمين بنهاشم.

وكان مودرن سبورت قد أعلن تعيين المغربي محمد أمين بنهاشم مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد سامي المدرب السابق.

واعتذر رضا شحاتة مدرب مودرن سبورت عن عدم استكمال تدريب الفريق.

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وكانت تجربة أيمن عبد العزيز الأخيرة التواجد في الجهاز الفني لميلود حمدي مع الاتحاد السكندري.

وسبق وأن درب بنهاشم فريق الوداد المغربي الموسم الماضي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

ورحل بنهاشم عن الوداد في مارس الماضي بعد الخروج من الكونفدرالية على يد أولمبيك آسفي.

وسبق وأن درب بنهاشم أندية الفتح الرباطي ونهضة الزمامرة وأولمبيك خربيكة واتحاد طنجة وأولمبيك آسفي.

ويعتبر مودرن سبورت أول تجربة لبنهاشم خارج الدوري المغربي.

وأعلن مودرن سبورت في وقت سابق رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط.

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