خبر في الجول - سيراميكا يتمم اتفاقه مع محمد شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 02:23

كتب : عمرو نبيل

محمد السيد شيكا - كهرباء الإسماعيلية

اقترب سيراميكا كليوباترا من التعاقد مع محمد السيد "شيكا" لاعب كهرباء الإسماعيلية.

محمد شيكا

النادي : كهرباء الإسماعيلية

سيراميكا كليوباترا

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا أتم اتفاقه مع اللاعب على الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر.

وتواجد صاحب الـ 29 عاما مع كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز خلال الموسم المنقضي.

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ولعب شيكا مع كهرباء الإسماعيلية لمدة موسمين، قبل الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

وشارك شيكا في 38 مباراة بقميص سيراميكا كليوباترا خلال الموسم المنقضي وتمكن من تسجل 10 أهداف.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

وسيشارك سيراميكا كليوباترا في كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل.

الدوري المصري سيراميكا كليوبترا محمد السيد شيكا كهرباء الإسماعيلي
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