كأس العالم – تشكيل الأرجنتين.. ميسي يقود التانجو أمام الجزائر في ظهوره الدولي رقم 200

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 02:22

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين ضد أيسلندا

أعلن ليونيل سكالويني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر في كأس العالم.

ويلعب الأرجنتين ضد الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ويقود ليونيل ميسي هجوم الأرجنتين أمام محاربو الصحراء. لتكون هذه هي المباراة الدولية رقم 200 له.

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بينما يجلس على مقاعد البدلاء جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالآتي:

المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – ماكوندو ميدينا

الوسط: إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – تياجو ألمادا

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة بجانب الأردن والنمسا والجزائر.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم بعدما فاز بالبطولة السابقة في قطر عام 2022 بالتغلب في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح.

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