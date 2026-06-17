كأس العالم – الدرندلي: التوأم لا يحتاج عقد للعمل في منتخب مصر

شدد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة على أن حسام حسن وإبراهيم حسن لا يحتاجان للعقود للعمل في منتخب مصر.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل منتخب، وذلك قبل مواجهة نيوزيلاندا في ثاني مباريات دور المجموعات.

وقال الدرندلي عبر قناة النهار: "حسام وإبراهيم لا يحتاجان لعقود للعمل في منتخب مصر والعلاقة معهما أكبر من أي عقود".

وأضاف "التوأم غير منشغل بمسألة العقود في الوقت الحالي، والتركيز فقط في كأس العالم، والعقد معهما يشمل مرحلة المونديال".

وأكمل "كنا نشعر في مباراة بلجيكا أننا نلعب في القاهرة ونعيش الأجواء المصرية بسبب كثافة الجماهير التي جاءت لدعم منتخب مصر".

وأوضح "فتوح لا يعاني من أي إصابة وكل اللاعبين بخير".

وأتم تصريحاته "لا نريد الإفراط في الفرحة بالتعادل مع بلجيكا، ونريد إكمال المشوار في المونديال وتحقيق الهدف المطلوب من المباريات المقبلة".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة مناصفة مع بلجيكا بعد حصول كل منهما على أول نقطة.

ويبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في البطولة تاريخيا بعد تحقيق 3 تعادلات و5هزائم.

موعد مباراة مصر المقبلة

مصر ضد نيوزيلندا

الإثنين 22 يونيو

في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر.

عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1.