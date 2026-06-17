خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع الموريتاني محمد ديانوس

أتم غزل المحلة اتفاقه مع الموريتاني محمد سالم ديانوس من أجل الانضمام للفريق خلال الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة أتم اتفاقه مع اللاعب على الانضمام في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وييبلغ ديانوس من العمر 27 عاما ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم.

وكانت التجربة الأخيرة لديانوس مع فريق المالكية البحريني.

وسبق للمهاجم الموريتاني اللعب في السعودية مع الخلود والشرف والسد والقلعة.

وسبق لديانوس خوض مباراة دولية واحدة بقميص منتخب موريتانيا الأول كانت ببطولة كأس العرب عام 2021 ضد تونس.

وأنهى غزل المحلة الموسم الماضي بالمركز الـ 13 برصيد 38 نقطة.