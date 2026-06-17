خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع الموريتاني محمد أكباد
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 01:01
كتب : عمرو نبيل
أتم غزل المحلة اتفاقه مع الموريتاني محمد سالم أكباد من أجل الانضمام للفريق خلال الموسم المقبل.
وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة أتم اتفاقه مع اللاعب على الانضمام في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.
وييبلغ أكباد من العمر 27 عاما ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم.
وكانت التجربة الأخيرة لأكباد مع فريق المالكية البحريني.
وسبق للمهاجم الموريتاني اللعب في السعودية مع الخلود والشرف والسد والقلعة.
وسبق لأكباد خوض مباراة دولية واحدة بقميص منتخب موريتانيا الأول كانت ببطولة كأس العرب عام 2021 ضد تونس.
وأنهى غزل المحلة الموسم الماضي بالمركز الـ 13 برصيد 38 نقطة.
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقد النادي مع الجزيري وكيل الجزيري لـ في الجول: الزمالك أخبرنا بانتهاء العلاقة التعاقدية.. وننتظر تسوية المستحقات في الجول يكشف كواليس صفقة انتقال حارس منتخب مصر إلى سيراميكا حسين الشحات مستمر مع الأهلي حتى 2028 مصدر من الزمالك لـ في الجول: القضية 18 تتعلق بعقوبة صلاح مصدق فيفا يعلن تقليص عقوبات إيقاف القيد على الإسماعيلي القضية 18.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين وليد صلاح الدين: إمام عاشور يحتاج إدارة كاملة.. والمسافات كانت بعيدة مع ثلاثي الأهلي
أخر الأخبار
ليست الأرجنتين 23 دقيقة | في المونديال