كأس العالم - مايكل أوليسي أفضل لاعب في مباراة السنغال وفرنسا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 01:01

كتب : FilGoal

مايكل أوليز - فرنسا ضد السنغال

حصل مايكل أوليسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا والسنغال بكأس العالم.

وفاز منتخب فرنسا على السنغال 3-1 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة التاسعة.

سجل هدفي الديوك كل من : كيليان مبابي (هدفين)، وبرادلي باركولا، فيما أحرز إبراهيم مباي هدف منتخب السنغال الوحيد.

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وصنع جناح بايرن ميونيخ هدفا في فوز فرنسا المثير على السنغال.

منتخب فرنسا تصدر المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة العراق ضد النرويج بالمجموعة ذاتها.

وجاءت أرقام مايكل أوليسي في مباراة فرنسا أمام السنغال كالتالي:

تسديد على المرمى: 2

تمريرات مفتاحية: 4

التمريرات الحاسمة: 1

دقة تمريرات: 51 من 57 بدقة 89%

مرواغات ناجحة: 2 من 3.

كأس العالم فرنسا السنغال
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