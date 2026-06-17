كأس العالم - مايكل أوليسي أفضل لاعب في مباراة السنغال وفرنسا
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 01:01
كتب : FilGoal
حصل مايكل أوليسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا والسنغال بكأس العالم.
وفاز منتخب فرنسا على السنغال 3-1 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة التاسعة.
سجل هدفي الديوك كل من : كيليان مبابي (هدفين)، وبرادلي باركولا، فيما أحرز إبراهيم مباي هدف منتخب السنغال الوحيد.
وصنع جناح بايرن ميونيخ هدفا في فوز فرنسا المثير على السنغال.
منتخب فرنسا تصدر المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة العراق ضد النرويج بالمجموعة ذاتها.
وجاءت أرقام مايكل أوليسي في مباراة فرنسا أمام السنغال كالتالي:
تسديد على المرمى: 2
تمريرات مفتاحية: 4
التمريرات الحاسمة: 1
دقة تمريرات: 51 من 57 بدقة 89%
مرواغات ناجحة: 2 من 3.
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