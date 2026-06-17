تقرير تونسي: لموشي يفسخ تعاقده بالتراضي مقابل هذا المبلغ

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 00:41

كتب : FilGoal

صبري لموشي - مدرب منتخب تونس

كشفت تقارير صحفية تونسية تفاصيل فسخ الاتحاد التونسي مع المدرب صبري لاموشي.

وتمت إقالة لموشي وتعيين هيرفي رينار بعد الخسارة من السويد في افتتاح دور المجموعات لكأس العالم 2026 بـ 5 أهداف مقابل هدف، وهي النتيجة ذاتها في الودية الأخيرة للفريق قبل البطولة ضد بلجيكا.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن صبري لموشي سيحصل على 300 ألف دينار تونسي (103 ألف دولار)، مقابل فسخ تعاقده بالتراضي مع منتخب تونس.

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وأوضحت الإذاعة التونسية أن لموشي سيحصل على هذا المبلغ وهو قيمة راتب 3 أشهر ليتم فسخ تعاقده.

وأوضح الاتحاد التونسي أن رينار سيكون مدربا للمنتخب حتى نهاية كأس العالم.

وأشار الاتحاد التونسي إلى أن الاتفاق بينهما ينص على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم، من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة.

ومن المقرر أن يتحدث رينار للإعلام قبل انطلاق الحصة التدريبية بنصف ساعة.

وظهر اسم منذر الكبير كخيار داخلي، إلى جانب إمكانية الاعتماد على وهبي خزري بشكل مؤقت، قبل أن تتجه الأنظار نحو رينار.

في 1998 أقال الاتحاد التونسي المدرب البولندي هنري كاسبرزاك بعد الخسارة في أول جولتين ضد إنجلترا وكولومبيا.

وعُيّن التونسي علي السلمي وتعادل مع رومانيا في الجولة الأخيرة 1-1 وودع نسور قرطاج من دور المجموعات.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

وتعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

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