مباشر كأس العالم - العراق (0)-(0) النرويج.. بداية المباراة
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 00:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة العراق ضد النرويج في دور المجموعات من كأس العالم 2026.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
كأس العالم - مايكل أوليز أفضل لاعب في مباراة السنغال وفرنسا تقرير تونسي: لموشي يفسخ تعاقده بالتراضي مقابل هذا المبلغ كأس العالم - ديسابر: لن نركز على رونالدو فقط.. وسنكون فخورين عقب مواجهة البرتغال الديك أكل الأسد كأس العالم - هدفان لمعادلة رقم كلوزه.. مبابي الهداف التاريخي لفرنسا تشكيل كأس العالم - أيمن حسين أساسي مع العراق.. وسورلوث وهالاند يقودان هجوم النرويج مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف فتوح وحمدي أمام نيوزيلندا كأس العالم - نيمار يعود للتدرب على العشب استعدادا لمواجهة هايتي
أخر الأخبار
الديك أكل الأسد 51 دقيقة | في المونديال