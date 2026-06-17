مباشر كأس العالم - العراق ضد نرويج

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 00:38

كتب : FilGoal

مهند علي - العراق ضد الإمارات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة العراق ضد النرويج في دور المجموعات من كأس العالم 2026.

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بداية المباراة بعد قليل

العراق النرويج كأس العالم 2026
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