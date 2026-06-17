انتهت كأس العالم - العراق (1)-(4) النرويج

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 00:38

كتب : FilGoal

هدف إيرلنج هالاند لاعب النرويج ضد العراق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة العراق ضد النرويج في دور المجموعات من كأس العالم 2026.

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نهاية المباراة

ق95. جووووول رابع للنرويج عن طريق ثورستفيدت بعد تمريرة بالرأس من هالاند.

ق76. جوووول ثالث للنرويج عن طريق أوستيجارد برأسية بعد ركنية نفذها أوديجارد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50. تسديدة صاروخية من أكام هاشم تأتي فوق المرمى.

ق48. فرصة التعادل تضيع بعد تدخل من الدفاع في اللحظة الأخيرة.

ق42. جوووول الثاني للنرويج عن طريق هالاند بعد خطأ قاتل من حارس المرمى

ق38. جوووووول التعااادل للعراق عن طريق أيمن حسين برأسية بعد عرضية من على جاسم.

ق28. جوووول أول للنرويج عن طريق إيرلنج هالاند مستغلا عرضية من أنطونيو نوسا أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

العراق النرويج كأس العالم 2026
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