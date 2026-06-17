كأس العالم - ديسابر: لن نركز على رونالدو فقط.. وسنكون فخورين عقب مواجهة البرتغال

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر - الكونغو الديمقراطية

يرى سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية أن إيقاف البرتغال سيكون بشكل جماعي ولن ينصب فقط على مواجهة كريستيانو رونالدو.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة البرتغال في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شعرنا بالحزن لأن بعض المشجعين الذين حضروا معنا دائما لم يقدروا على السفر إلى هنا لمشاهدة المباريات، ولكن نحن نسعى لتحسين مزاجهم ونقدم لهم ما يحبون مشاهدته".

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وواصل "متحمسون ولا يسعنا الانتظار لخوض أول مباراة واللاعبين يتحلون بمعنويات عالية، نحن نتمتع بقوة المجموعة ولا نخاف المباريات الكبيرة ونعرف كيف نسيطر على الضغط".

وأكمل "بالتأكيد نعلم أن البرتغال منتخب رائع ومرشح للتتويج باللقب ويملك لاعبين كبار ولكننا نركز على أدائنا فقط وسنبذل قصارى جهدنا في المباريات".

وتابع "لا أخاف من أي شيء ولكننا فقط نريد أن نلعب مباراة جيدة، لقد درسنا البرتغال وهناك الكثير من الجوانب التكتيكية التي يمكن أن تشكل خطورة على دفاعنا ويجب التركيز عليها، بالطبع البرتغال هي المرشحة ولكننا نملك قوتنا الخاصة ولدينا استراتيجية وسنطبقها، المباريات الأولى دائما ما تكون صعبة للفرق المرشحة".

وأردف "نريد أن نبلي بلاء حسنا وأن نذهب بعيدا في كأس العالم، سنأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى وهدفنا تحقيق 3 أو 4 نقاط، ولدينا فرصة فريدة لنلعب ضد هذا النوع من الفرق".

وأضاف "العمل يجب أن يكون جماعيا، والأمر لا يتعلق بكريستيانو رونالدو فقط، بالطبع هو أحد أفضل الاعبين في التاريخ ولكنهم يملكون لاعبين آخرين أيضا، ربما هو الأفضل ولكن تركيزنا ينصب على إيقاف البرتغال بشكل جماعي، وأنا على ثقة بأننا سنكون فخورين بمباراة الغد".

وأتم "لا أعرف موقف الفرق الأخرى، ولكننا سعداء بالاستقبال الذي حصلنا عليه والظروف المتاحة أمامنا بالكامل".

ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية بالمجموعة الـ 11 بجانب البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.

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