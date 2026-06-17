افتتح منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مثير على السنغال بعد مباراة مجنونة.

وفاز منتخب فرنسا على السنغال 3-1 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة التاسعة.

سجل هدفي الديوك كل من : كيليان مبابي (هدفين)، وبرادلي باركولا، فيما أحرز إبراهيم مباي هدف منتخب السنغال الوحيد.

منتخب فرنسا رد الهزيمة للمنتخب السنغالي الذي كلفه الخسارة في افتتاح كأس العالم 2002 بهدف دون رد.

الديوك حافظوا على سجلهم الخالي من الهزائم في المباريات الافتتاحية منذ الهزيمة أمام السنغال في 2002، بواقع 4 انتصارات وتعادلين في 6 مباريات.

كيليان مبابي رفع رصيده الشخصي إلى 14 هدف في كأس العالم بفارق هدفين عن الألماني ميروسلاف كلوزه الهدف التاريخي لكأس العالم بواقع 16 هدفا. (طالع التفاصيل)

كما بات مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا في كأس العالم بعدما تخطى أوليفيه صاحب الـ13 هدفا، كما تخطاه وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بشكل عام بواقع 58 هدفا مقابل 57 هدفا لمهاجم أرسنال السابق.

منتخب فرنسا تصدر المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة العراق ضد النرويج بالمجموعة ذاتها.



























الديك أكل الأسد

في عام 2022 أجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع حاجي ضيوف نجم المنتخب السنغالي السابق بمناسبة مرور 20 عاما على الفوز التاريخي للسنغال 1-0 في افتتاح كأس العالم 2002.

وقال ضيوف عبر موقع "فيفا": "لقد سمعنا الكثير من الأشياء، وقلنا لأنفسنا أيها الرجال نحن أسود رغم كل شيء، نحن لسنا ديوكا كيف يمكن أن يأكل ديك صغير أسدا؟ هذا مستحيل!".

اليوم نجح الديوك في أكل الأسود بعد مباراة مجنونة شهدت تسجيل 4 أهداف.

منتخب فرنسا واصل هوايته المفضلة وسجل بالتخصص في الشوط الثاني من كأس العالم وحدث ذلك في النسخ التالية:

كأس العالم 2018

ضد أستراليا في دور المجموعات سجلوا هدفين

ضد الأرجنتين في دور الـ 16 سجلوا 3 أهداف

ضد أوروجواي في دور الـ 8 سجلوا هدف

ضد بلجيكا في نصف النهائي سجلوا هدف

ضد كرواتيا في النهائي سجلوا هدفين

كأس العالم 2022

ضد أستراليا في دور المجموعات سجلوا هدفين

ضد الدنمارك في دور المجموعات سجلوا هدفين

ضد بولندا في دور الـ 16 سجلوا هدفين

ضد إنجلترا في دور الـ 8 سجلوا هدف

ضد المغرب في نصف النهائي سجلوا هدف

ضد الأرجنتين في النهائي سجلوا 3 أهداف (1 في شوط إضافي)

كأس العالم 2026

ضد السنغال في الجولة الأولى سجلوا 3 أهداف.

التشكيل

اعتمد ديديه ديشامب مدرب فرنسا على كيليان مبابي نجم ريال مدريد في هجوم فريقه بالتشكيل الأساسي أمام السنغال.

في المقابل بدأ باب ثياو مدرب السنغال المباراة بالاعتماد على نجمه المخضرم ساديو ماني في قيادة خط الهجوم أمام فرنسا.

وصف المباراة

بدأ منتخب السنغال المباراة بضغط هجومي على مرمى فرنسا، وحرمه ثيو هيرنانديز من هجمة خطيرة بعد مرور دقيقة واحدة.

واستمر التفوق السنغالي في الدقائق الأولى، إذ أهدر إسماعيلا سار فرصة خطيرة في الدقيقة السابعة بعدما سدد من داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع الفرنسي تدخل في الوقت المناسب.

في المقابل احتاج منتخب فرنسا للوصول للدقيقة 21 ليصنع أولى فرصه الحقيقية عبر الجبهة اليمنى بعد انطلاقة من عثمان ديمبيلي.

وحرم القائم السنغال من التسجيل عندما سدد جاكسون كرة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 25.

وعاد منتخب السنغال لتهديد المرمى من جديد عبر إسماعيلا سار الذي سدد فوق العارضة في الدقيقة 31.

وأرسل عثمان ديمبيلي عرضية خطيرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن كاليدو كوليبالي أبعد الخطورة بضربة رأسية.

وأهدر منتخب السنغال فرصة محققة للتسجيل بعد تسديدة من إسماعيلا سار من أمام المرمى ولكن غير متقنة ومرت عالية بغرابة.

منتخب فرنسا بدأ الشوط الثاني بصورة أكثر هجومية، وكاد ديزيريه دوي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 47 بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وواصل الديوك ضغطهم على مرمى السنغال، حيث تصدى إدوارد ميندي لمحاولة خطيرة من مايكل أوليسيه في الدقيقة 53، قبل أن ينقذ فرصة أخرى أخطر لكيليان مبابي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 58، طالب لاعبو فرنسا بركلة جزاء بعد سقوط مبابي داخل المنطقة بعد كرة مشتركة مع ساديو ماني، ليتدخل حكم الفيديو المساعد ويستدعي الحكم لمراجعة اللقطة، قبل أن يقرر عدم وجود مخالفة واستئناف اللعب.

ونجح المنتخب الفرنسي أخيرا في فك التكتل الدفاعي السنغالي عند الدقيقة 66، بعدما قاد هجمة جماعية مميزة انتهت بتمريرة حاسمة إلى كيليان مبابي الذي سدد كرة أرضية قوية في الشباك معلنا تقدم فرنسا 1-0.

وردت السنغال سريعا وسجل نيكولاس جاكسون هدفا بعدها بدقائق، إلا أن راية التسلل حرمت أسود التيرانجا من إدراك التعادل.

واصل منتخب السنغال محاولاته للعودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، لكن المنتخب الفرنسي نجح في فرض سيطرته والحفاظ على تقدمه.

وفي الدقيقة 82 مرر أدريان رابيو كرة متقنة إلى برادلي باركولا، الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة فوق الحارس بطريقة رائعة مسجلا الهدف الثاني لمنتخب فرنسا.

واشتعلت الدقائق الأخيرة من المباراة بهدفين متتاليين،ففي الدقيقة 90+5، قدم إبراهيم مباي مجهودا فرديا مميزا داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في الزاوية اليمنى للشباك، مسجلا هدف السنغال الأول.

لكن رد فرنسا جاء سريعا للغاية، إذ استغل كيليان مبابي كرة في الدقيقة 90+6 وأطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت الزاوية العليا للمرمى.