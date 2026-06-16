تشكيل كأس العالم - أيمن حسين أساسي مع العراق.. وسورلوث وهالاند يقودان هجوم النرويج
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 23:44
كتب : FilGoal
يلعب أيمن حسين في التشكيل الأساسي للعراق خلال الظهور الأول بكأس العالم 2026.
ويلتقي منتخب العراق مع النرويج على ملعب جيليت بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.
ويقود أيمن حسين وعلي الحمادي هجوم العراق خلال المباراة.
وجاء تشكيل العراق كالتالي:
الحارٍس: جلال حسن.
الدفاع: حسين علي - زيد تحسين - أكام هاشم - ميرشاس دوسكي.
الوسط: إبراهيم بايش - أمير العماري - زيد إسماعيل.
الهجوم: علي الحمادي - علي جاسم - أيمن حسين.
ويلعب منتخب النرويج بثلاثي هجومي مكون من ألكسندر سورلوث وإيرلينج هالاند وأنطونيو نوسا.
بينما جاء تشكيل النرويج كالتالي:
الحارس: أورجان نيلاند.
الدفاع: جواليا رييرسون - كريستوفر أجر - تروبيورون هيجيم - ديفيد مولر وولف.
الوسط: ساند بيرج - مارتن أوديجارد - فريدريك أوريسنيز.
الهجوم: ألكسندر سورلوث - إيرلينج هالاند - أنطونيو نوسا.
ويتواجد منتخب العراق بالمجموعة التاسعة مع النرويج وفرنسا والسنغال.