تشكيل كأس العالم - أيمن حسين أساسي مع العراق.. وسورلوث وهالاند يقودان هجوم النرويج

الديك أكل الأسد

كأس العالم - هدفان لمعادلة رقم كلوزه.. مبابي الهداف التاريخي لفرنسا

مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف فتوح وحمدي أمام نيوزيلندا

كأس العالم - نيمار يعود للتدرب على العشب استعدادا لمواجهة هايتي

مصدر من المنتخب لـ في الجول: نسافر إلى كندا بطائرة خاصة.. وندرس البقاء لمدة 24 ساعة

كيميتش: رأينا ثعبانا ساما في مقر إقامتنا.. وديوماندي يشبه كومان

كأس العالم - من هو مصطفى كامل الذي كسر حمزة عبد الكريم رقمه

كأس العالم - كيروش: نملك لاعبين مميزين في غانا.. ومن السهل تحقيق الانتصار بالمونديال