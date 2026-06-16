مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف فتوح وحمدي أمام نيوزيلندا

كشف مصدر من منتخب مصر موقف الثنائي أحمد فتوح، وحمدي فتحي من المشاركة أمام نيوزيلندا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا الرابعة فجر يوم الإثنين المقبل 22 يونيو، على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com : "الثنائي حمدي فتحي وأحمد فتوح عانى من إجهاد خفيف بعد مباراة بلجيكا ولكنه جاهز لمواجهة نيوزلندا".

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي بهدف لكل فريق في افتتاحية مواجهات المنتخبين في كأس العالم 2026.

ويقع المنتخب المصري والبلجيكي في المجموعة السابعة إلى جانب نيوزيلندا وإيران.

وتعادل منتخبا إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق.

وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى سبوكين الأمريكية، عقب مواجهة بلجيكا.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة أمام نيوزيلندا الساعة 4 فجر يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.