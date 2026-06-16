كأس العالم - نيمار يعود للتدرب على العشب استعدادا لمواجهة هايتي

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 23:13

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل امام فنزويلا

عاد نيمار للمشاركة في تدريبات منتخب البرازيل على أرض الملعب.

نيمار

النادي : سانتوس

البرازيل

وخاض نيمار التدريبات على العشب للمرة الأولى منذ انطلاق كأس العالم 2026.

وخاض النجم البرازيلي تدريبات بدنية، قبل أن يخضع لبعض التدريبات بالكرة قبل نهاية المران.

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ولم يشارك نيمار حتى الآن في التدريبات الجماعية برفقة باقي اللاعبين.

ويعاني نيمار من إصابة عضلية رغم تواجده بقائمة البرازيل النهائية لكأس العالم.

وغاب نيمار عن المباراة الأولى للبرازيل ضد المغرب والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد منتخ البرازيل لمواجهة هايتي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية.

وسيغيب نيمار على الأغلب أيضا عن مباراة هاييتي لعدم الجاهزية وفقا لصحيفة جي جلوبو البرازيلية.

وتتصدر اسكتلندا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن المغرب والبرازيل صاحبا النقطة لكل منهما، بينما تحتل هايتي المركز الأخير بدون رصيد بعد الجولة الأولى.

نيمار البرازيل هايتي كأس العالم 2026
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