مصدر من المنتخب لـ في الجول: نسافر إلى كندا بطائرة خاصة.. وندرس البقاء لمدة 24 ساعة

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 23:10

كتب : محمد جمال

بعثة منتخب مصر

كشف مصدر في منتخب مصر، عن موعد السفر إلى كندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا الرابعة فجر يوم الإثنين المقبل 22 يونيو، على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "منتخب مصر يسافر إلى كندا عبر طائرة خاصة قبل مباراة نيوزيلندا بيومين."

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وأضاف "ندرس بقاء المنتخب في كندا عقب المباراة لمدة 24 ساعة من أجل تفادي الإجهاد ثم العودة مرة أخرى إلى سياتل."

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

ويقيم منتخب مصر في مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، والتي تبعد 45 دقيقة بالطائرة عن مدينة سياتل في الولاية نفسها.

وأقيمت مباراة مصر وبلجيكا في الجولة الأولى على ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل.

وسافر منتخب مصر عقب المباراة عائدا إلى مقر إقامته في سبوكين.

وتقام المباراة الأخيرة بين مصر وإيران على ملعب لومين فيلد في سياتل.

وتعادل منتخب مصر في الجولة الأولى أمام بلجيكا بهدف لكل فريق، فيما تعادل منتخبا نيوزيلندا وإيران 2-2.

وتقام مباراة إيران في الجولة الأخيرة الساعة السادسة صباح يوم السبت 27 يونيو.

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