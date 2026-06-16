كيميتش: رأينا ثعبانا ساما في مقر إقامتنا.. وديوماندي يشبه كومان

عبر جوشوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيا، عن قلقه بسبب تواجد ثعبان سام في معسكر الفريق بكأس العالم.

وحقق منتخب ألمانيا الفوز في الجولة الأولى بكأس العالم أمام كوراساو بنتيجة 7-1.

وقال كيميتش في المؤتمر الصحفي استعدادا لمواجهة كوت ديفوار: "رأينا ثعبانا ساما في معسكر الفريق، إذا تعرضت للدغة فيجب عليك الذهاب إلى المستشفى، لا أعتقد أنك ستموت ولكنها بالتأكيد خطيرة."

وأضاف "لدى شعور بأن وجود ثعبان كهذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ولهذا السبب نحاول الابتعاد عنه."

وأشاد نجم وسط منتخب مانشافت بزملائه "ناثانيال براون شخص هادئ جدا خارج الملعب، أما على أرض الملعب فهو شجاع."

وربطت تقارير ألمانية براون ظهير أيسر أينتراخت فرانكفورت بالانتقال إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعن ذلك رد كيميتش "لم يسألني بعد عن نادي بايرن ميونخ، لكنني سعيد بوجوده هنا. لقد قدم مباراة رائعة أمام كوراساو بتسجيله هدفاً وصناعته آخر."

ونقل كيميتش حديثه عن فيليكس نميشا لاعب الوسط "لقد قلت بالفعل قبل البطولة إنه أحد أكثر اللاعبين موهبة لدينا، إنه سريع للغاية، وقوي البنية، وكان هدفه ضد كوراساو استثنائيًا."

وتحدث كيميتش عن منافسه كوت ديفوار في المباراة المقبلة "يان ديوماندي يمثل تهديدا خطيرًا."

وتابع "قبل عام، لم يكن أحد يعرفه تقريبًا. لقد قدم موسمًا رائعًا، على الرغم من أن فريق لايبزيج واجه بعض المشاكل."

وتحدث عن مميزاته "مراوغته استثنائية، تشبه إلى حد ما كينجسلي كومان في بايرن ميونخ في الماضي."

وأتم "إنه يتمتع بسرعة مذهلة. لكن هناك لاعبين جيدين آخرين علينا الاستعداد لهم. لديهم لاعبون هجوميون رائعون."

ويلتقي منتخب ألمانيا أمام كوت ديفوار الساعة 11 مساء يوم السبت المقبل 20 يونيو، في إطار مباريات الجولة الثانية.

ويتساوى منتخبا ألمانيا وكوت ديفوار في صدارة المجموعة الخامسة بـ 3 نقاط.

ألمانيا حققت الفوز أمام كوراساو 7-1، فيما حقق الأفيال فوزًا متأخرا أمام الإكوادور بهدف نظيف.