كأس العالم - كيروش: نملك لاعبين مميزين في غانا.. ومن السهل تحقيق الانتصار بالمونديال

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 21:57

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

يرى كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا أن الفوز في المباريات يعتمد على اللاعبين بشكل أكبر.

ويستعد منتخب غانا لمواجهة بنما في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من السهل تحقيق الانتصارات في كأس العالم، ولكن الأهم هو جعل اللاعبين مستعدين لبذل المطلوب لتحقيق الفوز في المباراة، الأمر ليس سهلا ولكننا على أتم الاستعداد لتقديم أفضل ما لدينا وأن نتحلى بالسرعة لأنه السبيل الوحيد لتحقيق الفوز".

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وواصل: "نتعلم أشياء جديدة في كرة القدم يوما بعد يوم، ويجب أن نتحلى بالعقلية المناسبة، الله زودنا بما نحتاج إليه ويجب ألا نكثر من الكلام، دربت لاعبين كبارا ولدي فرصة متاحة بعد سنوات لأجمع كل ما تعلمته في حياتي لأتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب".

وتابع: "ما تعلمته في كرة القدم هو أن كل المباريات مهمة، سواء كانت على مستوى الأندية أو المنتخبات، ويجب أن نفوز في جميع المباريات الودية والرسمية، سنكافح لتحقيق النتائج المطلوبة ولكن لا شيء سهل في كرة القدم لأن الفريق الذي سنلتقي معه يطمح للشيء نفسه".

وأضاف: "التحضيرات للمونديال؟ الأمور سهلة بالنسبة لنا، حصة تدريب أفضل من لا شيء، وحصتان أو ثلاث أفضل وهكذا، وإذا لعبنا مباريات أكثر سنحصل على تدريبات أقل، كرة القدم غامضة ولا توجد صيغة محددة للفوز والأمر يعتمد على الالتزام في المباريات، والنتائج تعتمد على اللاعبين بعد صافرة البداية".

وأتم: "أنا لا أحب الكلام عن اللاعبين في العلن، لاعبو بنما متميزون ولدينا لاعبون متميزون أيضا، لا أحب مناقشة اللاعبين الآخرين، ربما لدي لاعب مفضل وقد أحب الحديث عنه ولاعبي هو الفريق بأكمله، وبنما فريق منظم ويملك خبرة كبيرة ويمكنني الحديث عن هذه الجوانب ونحن نحترمهم كثيرا هم وباقي الفرق في المجموعة".

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الـ12 بجانب بنما وإنجلترا وكرواتيا.

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