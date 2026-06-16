مباشر كأس العالم - فرنسا (1)-(0) السنغال.. جوووووووووول مبابي

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 21:46

كتب : FilGoal

مبابي - كوليبالي - كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال ضد فرنسا بكأس العالم.

ويلعب منتخب فرنسا ضد السنغال ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة التاسعة من كأس العالم.

لمتابعة مباراة فرنسا ضد السنغال دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق69 نيكولاس جاكسون يسجل هدفا لمنتخب السنغال لكنه كان متسللا.

ق66 جووول الأول: مبابي يسجل الهدف الاول لمنتخب فرنسا

ق50 تسديدة صاروخية من دوي تمر قريبة من مرمى السنغال

الشوط الثاني

انطلاق المباراة

نهاية الشوط الأول

ق43 عرضية خطيرة من ديمبيلي يبعدها كاليدو كوليبالي ببراعة

ق39 تسديدة قوية من ساديو ماني وتصدي مايك مانيان حارس فرنسا

ق10 ضغط متواصل من لاعبي السنغال على المنتخب الفرنسي

ق1 عرضية خطيرة لمنتخب اسلنغال وثيو هيرنانديز يبعد الخطورة بضربة رأسية ويحولها لركنية

السنغال فرنسا كأس العالم
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