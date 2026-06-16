خدمة في الجول - مواعيد طرح استمارات اختبارات ناشئين الأهلي
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 21:20
كتب : حسام نور الدين
كشف النادي الأهلي عن مواعيد طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين.
وأعلن الأهلي طرح استمارات اختبارات الناشئين يوم 20 يونيو حتى 26 من الشهر نفسه.
وسيطرح الأهلي الاستمارات عبر بوابات فروع النادي المختلفة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من الساعة الثانية ظهرا وحتى السابعة مساء.
وتنطلق اختبارات الأهلي يوم السبت 27 يونيو بمقر النادي في مدينة نصر. وستُقام للمواليد من 2010 وحتى 2019.
وتشمل الأعمار السنية التالية: 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019.
ويتولى محمد يوسف منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلفا لوليد سليمان.
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