خدمة في الجول - مواعيد طرح استمارات اختبارات ناشئين الأهلي

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 21:20

كتب : حسام نور الدين

ناشئين الأهلي

كشف النادي الأهلي عن مواعيد طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين.

وأعلن الأهلي طرح استمارات اختبارات الناشئين يوم 20 يونيو حتى 26 من الشهر نفسه.

وسيطرح الأهلي الاستمارات عبر بوابات فروع النادي المختلفة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من الساعة الثانية ظهرا وحتى السابعة مساء.

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قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏иH Le INI طرح استمارات اختبارات الناشئين خلال الفترة من 26-20 يونيو - عبر بوابات فروع النادي القاهرة الجديدة الشيخ زايد الجزيرة 2 مدينة نصر من الساعة الثانية ظهرا وحتى السابعة مساءُ انطلاق الاختبارات يوم السبت 27 يونيو بمقر مدينة نصر للأعمار السنية التالية 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FABMISR ఓజ สีรช์งกลาด RIMULA OUR د JETOUR Haier CocaCodla OGLC PROMETEON ALMARASEM‏'‏

وتنطلق اختبارات الأهلي يوم السبت 27 يونيو بمقر النادي في مدينة نصر. وستُقام للمواليد من 2010 وحتى 2019.

وتشمل الأعمار السنية التالية: 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019.

ويتولى محمد يوسف منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلفا لوليد سليمان.

الأهلي محمد يوسف
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