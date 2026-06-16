تشكيل كأس العالم - مبابي يقود هجوم فرنسا.. وماني أساسي مع السنغال

يعتمد ديديه ديشامب مدرب فرنسا على كيليان مبابي نجم ريال مدريد في هجوم فريقه بالتشكيل الأساسي أمام السنغال.

ويلعب منتخب فرنسا بعد قليل ضد السنغال ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة التاسعة من كأس العالم.

في المقابل يعتمد باب ثياو مدرب السنغال على نجمه المخضرم ساديو ماني في قيادة خط الهجوم أمام فرنسا.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

الوسط: أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو

أمامهما: عثمان ديمبيلي - مايكل أوليز - ديزيري دوي

الهجوم: كيليان مبابي

فيما جاء تشكيل منتخب السنغال لمواجهة فرنسا كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي – الحاجي ديوف

الوسط: إدريسا جانا جي – بابي جي – لامين كامارا

الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إسماعيل سار.

ويستعد منتخب فرنسا بطل العالم مرتين لبداية حملته في كأس العالم بمواجهة السنغال والتي تتواجد في مجموعة تضم كل من العراق والنرويج.