تشكيل كأس العالم - مبابي يقود هجوم فرنسا.. وماني أساسي مع السنغال

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

يعتمد ديديه ديشامب مدرب فرنسا على كيليان مبابي نجم ريال مدريد في هجوم فريقه بالتشكيل الأساسي أمام السنغال.

ويلعب منتخب فرنسا بعد قليل ضد السنغال ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة التاسعة من كأس العالم.

في المقابل يعتمد باب ثياو مدرب السنغال على نجمه المخضرم ساديو ماني في قيادة خط الهجوم أمام فرنسا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - إمام عاشور: التسجيل لمصر في المونديال استثنائي.. ونشعر ببعض الإحباط بعد التعادل كأس العالم - طاقم من أوزبكستان يدير مباراة المغرب وأسكتلندا كأس العالم - التعمري: جاهزون لمواجهة النمسا.. ونبحث عن انتصار تاريخي كأس العالم - رينار: فرص تونس ما زالت قائمة بشرط

وجاء تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

الوسط: أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو

أمامهما: عثمان ديمبيلي - مايكل أوليز - ديزيري دوي

الهجوم: كيليان مبابي

فيما جاء تشكيل منتخب السنغال لمواجهة فرنسا كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي – الحاجي ديوف

الوسط: إدريسا جانا جي – بابي جي – لامين كامارا

الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إسماعيل سار.

ويستعد منتخب فرنسا بطل العالم مرتين لبداية حملته في كأس العالم بمواجهة السنغال والتي تتواجد في مجموعة تضم كل من العراق والنرويج.

كأس العالم فرنسا السنغال
نرشح لكم
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف فتوح وحمدي أمام نيوزيلندا كأس العالم - نيمار يعود للتدرب على العشب استعدادا لمواجهة هايتي مصدر من المنتخب لـ في الجول: نسافر إلى كندا بطائرة خاصة.. وندرس البقاء لمدة 24 ساعة كيميتش: رأينا ثعبانا ساما في مقر إقامتنا.. وديوماندي يشبه كومان كأس العالم - من هو مصطفى كامل الذي كسر حمزة عبد الكريم رقمه كأس العالم - كيروش: نملك لاعبين مميزين في غانا.. ومن السهل تحقيق الانتصار بالمونديال مباشر كأس العالم - فرنسا (1)-(0) السنغال.. جوووووووووول مبابي منتخب إنجلترا: ننتظر وصول تشالوباه.. وجاهزية 25 لاعبا لمواجهة كرواتيا
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف فتوح وحمدي أمام نيوزيلندا 19 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - نيمار يعود للتدرب على العشب استعدادا لمواجهة هايتي 27 دقيقة | في المونديال
مصدر من المنتخب لـ في الجول: نسافر إلى كندا بطائرة خاصة.. وندرس البقاء لمدة 24 ساعة 30 دقيقة | في المونديال
كيميتش: رأينا ثعبانا ساما في مقر إقامتنا.. وديوماندي يشبه كومان 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - من هو مصطفى كامل الذي كسر حمزة عبد الكريم رقمه 57 دقيقة | في المونديال
بعد أيام فقط مع السكة الحديد.. ياسر الكناني يعود لتدريب كهرباء الإسماعيلية ساعة | القسم الثاني
كأس العالم - كيروش: نملك لاعبين مميزين في غانا.. ومن السهل تحقيق الانتصار بالمونديال ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - فرنسا (1)-(0) السنغال.. جوووووووووول مبابي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531094/تشكيل-كأس-العالم-مبابي-يقود-هجوم-فرنسا-وماني-أساسي-مع-السنغال