منتخب إنجلترا: ننتظر وصول تشالوباه.. وجاهزية 25 لاعبا لمواجهة كرواتيا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

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أعلن منتخب إنجلترا جاهزية 25 لاعبا لمواجهة كرواتيا في افتتاحية مباريات الفريق بكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الكرواتي في تمام الساعة 11 مساء الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

وكشف المنتخب الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، عن جاهزية كافة لاعبيه المتواجدين في القائمة المشاركة بالمونديال.

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وينتظر المنتخب الإنجليزي وصول تريفوه تشالوباه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام لقائمة الفريق.

واستدعى توماس توخيل مدرب إنجلترا، تشالوباه بدلا من تينو ليفرامينتو الذي تعرض للإصابة وتم استبداله في القائمة.

وتتيح لائحة كأس العالم قاعدة استبدال اللاعبين حتى قبل 24 ساعة من أول مباراة في كأس العالم.

ويستطيع ليفرامينتو اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، فيما ينشط تشالوباه في مركز قلب الدفاع.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الـ 12 والأخيرة إلى جانب غانا وبنما.

وجاءت قائمة إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل)- مارك جيهي (مانشستر سيتي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - تريفوه تشالوباه (تشيلسي) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - جيد سبينس (توتنام) - جون ستونز (مانشستر سيتي)

خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا)

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (أرسنال) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - إيفان توني (الأهلي السعودي).

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