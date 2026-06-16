تقرير مغربي: عموتة يطلب من مدرب المغرب السابق معاونته في الأهلي

طلب الحسين عموتة مدرب الأهلي الجديد من مواطنه رشيد بن محمود مدرب المغرب السابق الانضمام إليه في الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع عموتة بشكل رسمي لمدة موسمين.

وبحسب موقع "SPORT7" المغربي: "الحسين عموتة طلب من رشيد بن محمود المدرب المساعد السابق للمنتخب المغربي، الانضمام إلى جهازه الفني بالنادي الأهلي".

وأوضح التقرير أن عموتة تربطة علاقة قوية برشيد بن محمود وسبق لهما التتويج بدوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي مع الوداد.

ولا يرتبط بن محمود بأي فريق منذ رحيله عن الجهاز للمنتخب المغربي عقب كأس إفريقيا التي أقيمت في بلاده.

وعمل بن محمود 4 سنوات في معاون وليد الركراكي وساهم في الإنجاز التاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.