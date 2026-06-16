كأس العالم - إمام عاشور: التسجيل لمصر في المونديال استثنائي.. ونشعر ببعض الإحباط بعد التعادل

وصف إمام عاشور لاعب منتخب مصر إحساس تسجيله بقميص المنتخب خلال كأس العالم 2026.

وتعادلت مصر مع بلجيكا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وسجل عاشور الهدف الأول لمصر في المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وقال عاشور عبر موقع فيفا: "لحظة تسجيل الهدف كانت مؤثرة بالنسبة لي، لكنني شعرت أيضا أن الفوز كان بأيدينا وكنا قادرين على حصد الثلاث نقاط، لذلك هناك قدر من الإحباط بطبيعة الحال".

وتابع "التسجيل لمصر في كأس العالم أمر استثنائي وقد غمرتني المشاعر في تلك اللحظة، لا تزال أمامنا مباراتان وعلينا أن نواصل الإيمان بقدراتنا وأن نستمر في القتال".

وأضاف "قدمنا كل ما لدينا في أرض الملعب وبذلنا أقضى ما نستطيع حتى صافرة النهاية، ارتداء قميص منتخب مصر مسؤولية كبيرة وشرف لا يضاهى",

وأردف "حاولنا أن نعكس شخصيتنا والتزامنا وتفانينا وقاتلنا من أجل القميص، ومن أجل الفريق ومن أجل بلدنا، وبطبيعة الحال، لا تزال هناك جوانب يمكننا تطويرها في أدائنا، لكن الروح كانت حاضرة وسنواصل العمل مع المدرب وسنبذل المزيد في المباريات المقبلة".

وشدد "فرطنا في عدد من الفرص أمام المرمى، لعبنا المباراة بالطريقة التي أردناها بكن هذه كرة القدم، نريد بناء شيء مهم وترك إرث ممتد للمستقبل، سواء في الحاضر أو المستقبل، هدفنا هو الوصول للأدوار اللقصائية وهو ما سيعني الكثير لمصر".

وانتهت المباراة الأخرى بالمجموعة السابعة بتعادل نيوزيلندا مع إيران بهدفين لكل فريق.

ويلتقي منتخب مصر في المباراة المقبلة مع نيوزيلندا فجر الإثنين المقبل.