كأس العالم - طاقم من أوزبكستان يدير مباراة المغرب وأسكتلندا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 19:33

كتب : FilGoal

الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم حكام مباريات يوم الجمعة 19 يونيو المقبل.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، طاقم حكام من أوزبكستان لإدارة مباراة أسكتلندا أمام المغرب في المجموعة الثالثة.

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

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حكم ساحة: الأوزبكي إلغيز تانتاشيف

حكم مساعد أول: الأوزبكي أندري تسابينكو

حكم مساعد ثان: تيمور جاينولين

حكم رابع: الأردني أدهم مخادمة

حكم احتياطي مساعد: الأردني محمد الكلاف

ويلتقي منتخب المغرب أمام أسكتلندا الساعة الواحدة صباح السبت، 20 يونيو.

ويتصدر منتخب أسكتلندا المجموعة الثالثة بعد فوزه في الجولة الأولى أمام هايتي بهدف نظيف.

فيما تعادل منتخب المغرب مع نظيره البرازيلي بهدف لكل فريق.

المغرب كأس العالم أسكتلندا
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