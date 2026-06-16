كأس العالم - التعمري: جاهزون لمواجهة النمسا.. ونبحث عن انتصار تاريخي

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 18:48

كتب : FilGoal

موسى التعمري - الأردن

شدد موسى التعمري نجم الأردن على جاهزية منتخب بلاده لخوض مواجهة النمسا المنتظرة.

ويلعب منتخب الأردن ضد النمسا صباح الأربعاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم.

وقال موسى التعمري لاعب منتخب الأردن عبر بي إن سبورتس: "منتخب الأردن جاهز لمواجهة النمسا، ونحن متحمسون لخوض أول مشاركة تاريخية لنا في كأس العالم".

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وشدد "استفدنا كثيرا من المباريات التحضيرية التي سبقت البطولة، وبذلنا مجهودات كبيرة خلال فترة الإعداد لكأس العالم، ونتمنى أن نكللها بتحقيق فوز أردني تاريخي".

ويخوض النشامى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، والجزائر والنمسا.

ويلتقي المنتخب الأردني أمام النمسا يوم الأربعاء 17 يونيو، الساعة السابعة صباحا.

فيما سيلتقي في المباراة الثانية أمام الجزائر يوم الثلاثاء، 23 يونيو، الساعة السادسة صباحا.

ويختتم النشامى مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين يوم 28 يونيو الخامسة صباحا، وجميع المباريات بتوقيت القاهرة.

الأردن النمسا كأس العالم
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