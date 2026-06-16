تدريبات استشافية للاعبي منتخب مصر بعد مواجهة بلجيكا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 18:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مرموش

يخوض منتخب مصر تدريباته اليوم الثلاثاء، عقب مواجهة بلجيكا.

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي بهدف لكل فريق في افتتاحية مواجهات المنتخبين في كأس العالم 2026.

وخاض المنتخب تدريبات في "الجيم" وجلسات استشفاء للاعبين استعدادا لمواجهة نيوزيلندا.

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ويقع المنتخب المصري والبلجيكي في المجموعة السابعة إلى جانب نيوزيلندا وإيران.

وتعادل منتخبا إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق.

وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى سبوكين الأمريكية، عقب مواجهة بلجيكا.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة أمام نيوزيلندا الساعة 4 فجر يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

منتخب مصر كأس العالم
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