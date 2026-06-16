ليكيب: نانت يستقر على مدربه الجديد

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 16:49

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

استقر نادي نانت على تعيين ميشيل دير زاكاريان كمدير فني للفريق، وفقا لجريدة ليكيب.

وأوضح التقرير أن نانت يستعد للإعلان عن الخبر يوم الثلاثاء.

سيقود دير زاكاريان نانت في دوري القسم الثاني بعد هبوطه الموسم المنصرم.

أخبار متعلقة:
رومانو: راشفورد يعود إلى مانشستر يونايتد.. وهذا موقف برشلونة من استعادته مدرب مرموش السابق يتولى تدريب لانس ريال مدريد يعلن تمديد عقد روديجر كأس العالم - كورتوا: كان بإمكاننا خطف الفوز أمام مصر

ومن المنتظر أن يوقع على عقد يربطه بالفريق الذي يضم مصطفى محمد لمدة عامين.

وكان وحيد خليلوزيتش قد قاد نانت في المباريات الأخيرة من الموسم على أمل إنقاذه من الهبوط.

وهبط فريق نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي قبل جولة من نهاية الموسم.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يهبط فيها نانت منذ موسم 2008-2009.

ومن المتوقع أن يغادر مصطفى محمد صفوف الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.

نانت مصطفى محمد ميشيل دير زاكاريان
نرشح لكم
كأس العالم - كورتوا: كان بإمكاننا خطف الفوز أمام مصر كأس العالم - دي بروين: التعادل كان عادلا مع مصر.. وكرة القدم تطورت كثيرا مدرب مرموش السابق يتولى تدريب لانس رومانو: راشفورد يعود إلى مانشستر يونايتد.. وهذا موقف برشلونة من استعادته مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يونيو وفجر الأربعاء.. فرنسا ضد السنغال والعراق والجزائر والأردن كأس العالم - مؤتمر مدرب النرويج: خطتنا تعتمد على منح الكرة لـ هالاند كأس العالم - رودري: علينا تحسين استغلال الفرص بعد التعادل أمام كاب فيردي كأس العالم - رودي جارسيا: مصر من أقوى منتخبات إفريقيا وحارسهم تألق ضدنا
أخر الأخبار
ليكيب: نانت يستقر على مدربه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - كورتوا: كان بإمكاننا خطف الفوز أمام مصر ساعة | في المونديال
كأس العالم - دي بروين: التعادل كان عادلا مع مصر.. وكرة القدم تطورت كثيرا ساعة | في المونديال
منتخب إنجلترا يستبدل مدافعه في القائمة بسبب الإصابة 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم – فيفا يتراجع ويسمح بالحديث بالإسبانية في المؤتمرات الصحفية 2 ساعة | في المونديال
مدرب الأهلي الجديد - الحسين عموتة.. الأكاديمي الصارم 3 ساعة | الدوري المصري
مصطفى شوبير: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف أمام بلجيكا ولكن 3 ساعة | في المونديال
تقارير: نيمار لن يشارك قبل الأدوار الإقصائية 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531082/ليكيب-نانت-يستقر-على-مدربه-الجديد