ليكيب: نانت يستقر على مدربه الجديد

استقر نادي نانت على تعيين ميشيل دير زاكاريان كمدير فني للفريق، وفقا لجريدة ليكيب.

وأوضح التقرير أن نانت يستعد للإعلان عن الخبر يوم الثلاثاء.

سيقود دير زاكاريان نانت في دوري القسم الثاني بعد هبوطه الموسم المنصرم.

ومن المنتظر أن يوقع على عقد يربطه بالفريق الذي يضم مصطفى محمد لمدة عامين.

وكان وحيد خليلوزيتش قد قاد نانت في المباريات الأخيرة من الموسم على أمل إنقاذه من الهبوط.

وهبط فريق نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي قبل جولة من نهاية الموسم.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يهبط فيها نانت منذ موسم 2008-2009.

ومن المتوقع أن يغادر مصطفى محمد صفوف الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.