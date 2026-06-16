كأس العالم - كورتوا: كان بإمكاننا خطف الفوز أمام مصر

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 16:29

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - بلجيكا - مصر - كأس العالم

أوضح تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا أن فريقه كان بإمكانه خطف الفوز أمام مصر.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل منتخب في كأس العالم 2026، وذلك قبل مواجهة نيوزيلاندا في ثاني مباريات دور المجموعات.

وقال كورتوا عبر أون سبورت: "لم نلعب بالشكل المطلوب ضد مصر في الشوط الأول، بينما كنا أفضل في الشوط الثاني، لكن منتخب مصر صنع بعض الفرص أيضا، بشكل عام كانت مباراة جيدة".

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وأضاف "أعتقد أننا افتقدنا الحسم أمام المرمى، كنا بحاجة أكبر إلى الدقة في التمرير واللعب بسرعة أكبر، كنا نريد استغلال بعض المساحات خلف المدافعين لأنهم تركوا بعض الفراغات، لعبنا إلى الأمام، لكن لم ننظر إلى بعض الخيارات القريبة منا".

وواصل "صححنا الأمور في الشوط الثاني ووجدنا مساحات أكبر بين الخطوط وأصبحنا أكثر خطورة وصنعنا فرص خطيرة".

وشدد "شعرت أن في الدقائق الـ 5 الأخيرة كان بإمكاننا خطف الفوز، لكن أحيانا يجب أن تعرف كيف تتجنب الخسارة، التعادل كان منطقيا".

وأتم "شاهدنا جميع المباريات في كأس العالم كانت معقدة وصعبة، على سبيل المثال مباراة إسبانيا وكاب فيردي لم تكن سهلة".

ويبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في البطولة تاريخيا بعد تحقيق 3 تعادلات و5 هزائم.

موعد مباراة مصر المقبلة

مصر ضد نيوزيلندا

الإثنين 22 يونيو

في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر.

عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1.

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