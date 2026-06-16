كأس العالم - دي بروين: التعادل كان عادلا مع مصر.. وكرة القدم تطورت كثيرا

يرى كيفن دي بروين لاعب منتخب بلجيكا أن التعادل مع مصر كان عادلا.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل منتخب في كأس العالم 2026، وذلك قبل مواجهة نيوزيلاندا في ثاني مباريات دور المجموعات.

وقال دي بروين عبر أون سبورت: "أرى أن الطريقة التي سارت بها الأمور تجعل التعادل نتيجة جيدة، ربما منتخب مصر كان الأفضل قليلا في الشوط الأول، لكن صححنا الأمور في الشوط الثاني، لذلك أرى أن نتيجة التعادل عادلة".

وأضاف "كرة القدم بشكل عام تشهد تطورا مستمرا وكل المنتخبات أصبحت أقوى وأفضل، حتى الفرق الأقل تصنيفا تمتلك تنظيما جيدا ولاعبين أصحاب جودة كبيرة".

وواصل "منتخب مصر دائما قوي ويصل بشكل مستمر لنصف النهائي ونهائي أمم إفريقيا، الفريق به العديد من اللاعبين المميزين وأظهر ذلك، أعتقد أننا تعاملنا مع المباراة بشكل جيد".

وأتم "أرى أنني لعبت مباراة جيدة، سنحت لي بعض الفرص، لكن لم أوفق في استغلالها، رغم ذلك أشعر أنني كنت جيدا، علينا أن نواصل العمل".

ويبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في البطولة تاريخيا بعد تحقيق 3 تعادلات و5هزائم.

موعد مباراة مصر المقبلة

مصر ضد نيوزيلندا

الإثنين 22 يونيو

في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر.

عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1.