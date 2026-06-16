منتخب إنجلترا يستبدل مدافعه في القائمة بسبب الإصابة

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 15:40

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

سيغيب تينو ليفرامينتو لاعب منتخب إنجلترا عن كأس العالم بسبب الإصابة.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا قرر استبعاد تينو ليفرامينتو من قائمة إنجلترا في كأس العالم بسبب الإصابة في السمانة.

كما تقرر استدعاء تريفوه تشالوباه لتعويض المدافع البالغ من العمر 23 عاما.

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وذلك قبل المباراة الأولى لإنجلترا ضد كرواتيا مساء الأربعاء.

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ويحق لكل منتخب استبدال أحد لاعبيه في القائمة بسبب الإصابة، قبل 24 ساعة من أول مباراة.

وأوضح التقرير أن الإصابة ليست خطيرة، لكنها تمثل ضربة قوية لمدافع نيوكاسل يونايتد الذي كان يستعد لخوض أول مونديال في مسيرته.

ويتواجد منتخبا بنما وغانا رفقة إنجلترا وكرواتيا في المجموعة.

إنجلترا تينو ليفرامينتو
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