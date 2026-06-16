كأس العالم – فيفا يتراجع ويسمح بالحديث بالإسبانية في المؤتمرات الصحفية

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 15:25

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قراره بمنع الحديث باللغة الإسبانية في المؤتمرات الصحفية الخاصة بكأس العالم 2026.

وبحسب شبكة جلوبو البرازيلية، فإن فيفا تراجع عن قراره ويسمح للاعبين وللمدربين بالرد باللغة الإسبانية بعد الانتقادات التي تعرض لها.

لاعبون مثل فينيسيوس جونيور وأشرف حكيمي وفرينكي دي يونج منعوا من الرد باللغة الإسبانية في وقت سابق.

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ويتحدث الكثير من المشاركين في البطولة سواء لاعبين أو مدربين باللغة الإسبانية نظرا لجنسياتهم الإسبانية أو جنسياتهم لدول في أمريكا الجنوبية التي يتحدث بلادها باللغة الإسبانية ما عدا البرازيل، أو المقيمين في إسبانيا مثل فينيسيوس جونيور.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة اليوم بمواجهة فرنسا ضد السنغال.

وستلعب المباريات التالية فجرا:

العراق ضد النوريج.

الأرجنتين ضد الجزائر.

النمسا ضد الأردن.

فيفا كأس العالم
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