مصطفى شوبير: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف أمام بلجيكا ولكن

يعتقد مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر أن الفراعنة كان بإمكانهم حسم مباراة بلجيكا بأكثر من هدف.

وتألق شوبير في حماية مرماه في التعادل مع بلجيكا 1-1 في الجولة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

وقال شوبير في تصريحات لقناة تيليموندو: "أهدرنا الكثير من الفرص أمام بلجيكا. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وكان بإمكاننا الحصول على النقاط الثلاث. لكن في النهاية أنت تلعب أمام منتخب كبير مثل بلجيكا".

وأضاف "أعتقد أنها نقطة مهمة جدًا في مرحلة المجموعات. لقد سيطرنا على المباراة منذ الشوط الأول. كان بإمكاننا مواصلة الضغط وتسجيل الهدف الثاني ثم تأمين الفوز".

وتابع حارس الفراعنة "في النهاية، هذه هي كرة القدم، مثل هذه الأمور قد تحدث. ومرة أخرى، لا نريد أن نغفل أننا لعبنا أمام منتخب كبير جدا، لذلك فهي نتيجة جيدة".

وأتم "هذه أول مباراة لي في كأس العالم، إنه حلم بالنسبة لي ولعائلتي. أنا فخور بتحقيق ذلك. لكن في الوقت نفسه، لم أحقق أي شيء حتى الآن، أمامي الكثير لأقوم به".

وسبق وأن شارك الأب أحمد شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 1990.

وبعد 36 عاما يشارك الابن مصطفى شوبير في نسخة 2026 من كأس العالم.

وحقق منتخب مصر التعادل الثالث في تاريخه بكأس العالم بعد تعادلين في نسخة 90 أمام كل من هولندا وأيرلندا.

وتقدم منتخب مصر أولا عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل محمد هاني بهدف عكسي في الدقيقة 67.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في تمام الرابعة من فجر الاثنين.

وحصل إمام عاشور على جائزة رجل مباراة مصر ضد بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم.

وسجل إمام عاشور هدف مصر أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية من المجموعة بالمباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم بعدما وصل للمساهمة الثالثة.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

وحطم حمزة عبد الكريم رقما قياسيا في كأس العالم 2026.

وأصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و5 أشهر، ليتخطى رقم مصفطى كامل منصور الذي شارك مع مصر في كأس العالم 1934 في عمر 19 عاما و9 أشهر ضد المجر.

كما أصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.