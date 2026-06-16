مخاوف من غياب جناح إيران أمام بلجيكا بسبب انتهاء تأشيرة دخوله أمريكا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 14:15

كتب : FilGoal

كريس وود - نيوزيلندا ضد إيران

يواجه مهدي ترابي جناح إيراني خطر الغياب عن لقاء بلجيكا في الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس العالم 2026.

وجلس ترابي على مقاعد بدلاء إيران في التعادل مع نيوزيلندا 2-2 ضمن الجولة الافتتاحية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن نظيرتها الإيرانية أن ترابي حصل على تأشيرة دخول لمرة واحدة فقط، وانتهت صلاحيتها عقب الخروج من الولايات المتحدة والعودة إلى المكسيك.

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وتلعب مباريات إيران في أمريكا، لكن نظرا للظروف السياسية بينهما، ويستقر الفريق في مدينة تيخوانا المكسيكية على أن يسافر إلى أمريكا يوم مبارياته.

وأضاف التقرير أن موقف ترابي مختلف عن باقي الفريق الذي خصل على تأشيرات دخول متعددة.

وتابع التقرير أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم اتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة جديدة لترابي، ليتمكن من مرافقة المنتخب في مبارياته المقبلة".

ولم تكشف الوكالة الأنباء الإيرانية عما إذا كان ترابي قد غادر الولايات المتحدة بنجاح أم لا.

لكن تقريرها أكد أن كل أعضاء المنتخب صعدوا على متن الطائرة التي غادرت الولايات المتحدة متجهة إلى المكسيك بعد المباراة.

وعادت المجموعة السابعة التي تضم مصر، مجددا إلى نقطة الصفر بعد تعادل نيوزيلندا ضد إيران.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع منافسه بلجيكا بهدف لكل فريق.

وتساوت فرق المجموعة بالكامل بنقطة لكل منهم عقب مرور الجولة الافتتاحية مع أفضلية نيوزيلندا وإيران على مصر وبلجيكا بسبب تسجيل هدفين.

وتستمر عقدة مباراة الافتتاح في كأس العالم مع منتخب إيران بعد الفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة من أصل سبع مشاركات في البطولة.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته المقبلة أمام مصر في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب إيران نظيره بلجيكا في نفس الجولة.

إيران مهدي ترابي
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