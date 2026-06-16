كأس العالم – لن نراه كل 4 أعوام.. أوتشوا يعلن اعتزاله الدولي

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 12:47

كتب : FilGoal

جويليرمو أوتشوا - المكسيك

أعلن جويليرمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك اعتزاله الدولي بعد انتهاء مشوار فريقه في كأس العالم 2026.

وتستضيف المكسيك وأمريكا وكندا بطولة كأس العالم، ومن المحتمل أن ينهي مسيرته الدولية وسط جماهير منتخب بلاده.

ويعد أوتشوا من أشهر الحراس في التاريخ الحديث للبطولة، إذ تألق بشدة ولفت أنظار الجماهير بمستواه وبقصة شعره.

وتحدث الحارس البالغ من العمر 40 عاما في مقطع فيديو باكيا: "لا أستطيع تصور مسيرتي الكروية دون المنتخب، لا أعرف كيف كانت ستكون مسيرتي دون المنتخب".

وأضاف "منتخب بلادي كان دائما بوصلتي في مسيرتي الكروية وحياتي، والآن مع اقتراب نهاية مشواري مع المكسيك، لم أعد أرى معنى آخر لكرة القدم ولا للاستمرار في اللعب".

وأتم "استمتعت بكل لحظة هنا، قدمت كل ما لدي، أرحل وأنا في سلام ورأسي مرفوع وفخور بتجربتي".

ويتواجد أوتشوا رفقة المكسيك للمرة السادسة في كأس العالم، إذ شارك في نسخ 2006، و2010، و2014، و2018، و2022، و2026.

وخاض أوتشوا 153 مباراة مع المكسيك طوال مسيرته.

المكسيك كأس العالم جويليرمو أوتشوا
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