إنفانتينو لرئيس اتحاد إيران: أعرف جيدا التحديات التي تواجهونها

تحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم هاتفيا مع مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعد زيارته غرفة ملابس المنتخب الإيراني عقب لقاء نيوزيلندا.

ولم يحصل مهدي تاج على تأشيرة دخول الولايات المتحدة التي دخلت حرب مع إيران منذ عدة أشهر.

وقال إنفانتينو لمهدي تاج في اتصال هاتفي من داخل غرفة خلع ملابس منتخب إيران: "كان غيابك عن هذه المباراة ملحوظًا جدًا. المنتخب الإيراني قدم أداءً جيدًا في هذه المواجهة."

وأضاف حسب وكالة تسنيم "لقد بذلنا جهودًا جادة لمعالجة المشاكل، ومن بينها موضوع تطبيق قوانين الأعلام وضمان أمن المنتخب الإيراني."

وأشاد إنفانتينو بصبر وتحمل الاتحاد الإيراني لكرة القدم، وكذلك بإدارة رئيس الاتحاد، قائلًا "لقد عملنا دائمًا معًا باحترام متبادل، ويجب أن يستمر هذا التعاون".

وواصل "من أجل حل القضايا المقبلة، يجب أن نلتقي وجهًا لوجه، وسنراك قريبًا. أنا على دراية بالتحديات التي يواجهها المنتخب الإيراني، ويجب أن نحل هذه الأمور معًا."

من جانبه، أعرب تاج عن تقديره للاتصال الذي تم، معربًا عن أمله في معالجة التحديات المطروحة خلال الاجتماعات المقبلة.

وتلعب مباريات إيران في أمريكا، لكن نظرا للظروف السياسية بينهما، تستقر بعثة الفريق في مدينة تيخوانا المكسيكية على أن يسافر إلى أمريكا يوم مبارياته.

وعادت المجموعة السابعة التي تضم مصر، مجددا إلى نقطة الصفر بعد تعادل نيوزيلندا ضد إيران.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع منافسه بلجيكا بهدف لكل فريق.

وتساوت فرق المجموعة بالكامل بنقطة لكل منهم عقب مرور الجولة الافتتاحية مع أفضلية نيوزيلندا وإيران على مصر وبلجيكا بسبب تسجيل هدفين.

وتستمر عقدة مباراة الافتتاح في كأس العالم مع منتخب إيران بعد الفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة من أصل سبع مشاركات في البطولة.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته المقبلة أمام مصر في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب إيران نظيره بلجيكا في نفس الجولة.