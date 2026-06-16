رومانو: راشفورد يعود إلى مانشستر يونايتد.. وهذا موقف برشلونة من استعادته

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 12:08

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

عاد ماركوس راشفورد إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد انتهاء إعارته إلى برشلونة.

ولعب راشفورد الموسم المنصرم على سبيل الإعارة مع برشلونة.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن ماركوس راشفورد عاد إلى مانشستر يونايتد بعد انتهاء موعد بند أحقية شراء برشلونة لعقده مقابل 30 مليون يورو.

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وأوضح رومانو أن برشلونة ما زال يريد استعادة راشفورد، لكن عن بصيغة الإعارة فقط.

وأتم رومانو أن مانشستر يونايتد لم يتخذ قراره النهائي بعد.

وكانت شبكة ذا أتلتيك قد كشفت في وقت سابق أن عقد راشفورد يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 40 مليون جنيعه استرليني.

الشرط الجزائي متاح لجميع الأندية باستثناء مانشستر سيتي وليفربول.

قبل أسابيع، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن هانز فليك مدرب برشلونة أعطى موافقته على استمرار ماركوس راشفورد.

وأوضحت الصحيفة أن راشفورد يتمسك بالاستمرار مع برشلونة بالرغم من اهتمام أستون فيلا وبعض الأندية الأخرى.

وقال راشفورد من قبل بشأن مستقبله لـ بي بي سي سبورت: " أنا لست ساحرا، لكن لو كنت كذلك لبقيت في برشلونة، سنرى ما سيحدث".

وأتم "أتيت إلى برشلونة من أجل الفوز، وتوجت بالفعل بأكبر عدد ممكن من البطولات، برشلونة فريق مذهل وسيحقق الكثير من الألقاب الموسم المقبل، البقاء هنا سيكون أمرا خاصا".

ولعب راشفورد 49 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 14 آخرين.

وحصل راشفورد على بطولتي الدوري والسوبر الإسباني خلال الموسم المنصرم مع بلوجرانا.

راشفورد
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