أثليتك: مورينيو يطلب الاستغناء عن 4 لاعبين في ريال مدريد

يخطط ريال مدريد للاستغناء عن 4 لاعبين طلب جوزيه مورينيو المدرب الجديد رحيلهم، حسب شبكة ذا أثليتك.

وذكر التقرير أن مورينيو لا يمانع رحيل الرباعي، راؤول أسينسيو وفيرلاند ميندي و داني سيبايوس وفران جارسيا.

ولفت التقرير إلى أن راؤول أسينسيو يريد البقاء، مثل فيرلاند ميندي.

بينما يريد داني سيبايوس الرحيل مجانًا.

قبل أيام، أعلن ريال مدريد تعيين جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق.

وكشف ريال مدريد عن توقيع مورينيو عقود تدريب الفريق لمدة 3 مواسم، تستمر حتى 30 يونيو 2029.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، الذي اجتمع اليوم الخميس 11 يونيو، برئاسة فلورنتينو بيريز، على تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق."

وأعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجددا، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لريال مدريد ليظل على مقعد الرئيس حتى عام 2030.

وأشار النادي الملكي، إلى أن مورينيو سينضم إلى الفريق يوم 13 يوليو المقبل، وهو موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ودفع ريال مدريد 15 مليون يورو إلى بنفيكا قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

وخسر ريال مدريد كافة البطولات الموسم الماضي محليا وقاريا.