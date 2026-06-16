كأس العالم – طارمي: الأمور كارثية في أمريكا.. وعلى فيفا أن يساعد إيران

هاجم مهدي طارمي قائد منتخب إيران الأمور التي يتعرض لها فريقه في أمريكا خلال بطولة كأس العالم 2026 مناشدا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمساعدة فريقه.

وقال طارمي للصحفيين: "كل شيء يبدو وكأنه كارثة بالنسبة لنا هنا في أمريكا".

وأضاف "كان من المفترض أن يكون البرنامج هو التعافي بعد مباراة نيوزيلندا لمدة يوم ثم السفر إلى تيخوانا، وبعد ذلك العودة إلى لوس أنجلوس مجددا".

وأتم "أعتقد أن هذا ليس جيدا لكرة القدم، يجب أن تستعد بشكل جيد للمباراة التالية في كأس العالم، هذا يسبب الكثير من الضغط على اللاعبين والجهاز الفني، لكننا لا نحظى بأي دعم، أعتقد أن فيفا يجب أن يساعدنا أكثر من ذلك".

وتلعب مباريات إيران في أمريكا، لكن نظرا للظروف السياسية بينهما، تستقر بعثة الفريق في مدينة تيخوانا المكسيكية على أن يسافر إلى أمريكا يوم مبارياته.

وتعادل منتخب إيران أمام نيوزيلندا بهدفين لكل منهما في الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

وانتقد الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق الإجراءات التي عطلت بعثة الفريق من مغادرة الفريق.

وجاء بيان الاتحاد الإيراني لكرة القدم كالتالي:

إجراءات مغادرة مهدي طارمي وسعيد عزت الله تأخرت بشكل غير مبرر للسفر مع بعثة الفريق إلى تيخوانا ولذلك تأخرنا عن الموعد.

تأشيرة مهدي ترابي كانت صالحة لدخول أمريكا لمرة واحدة، لذلك انتهت صلاحيتها بعد السفر إلى لوس أنجلوس، اتخذنا الإجراءات اللازمة لتجديد تأشيرته.

وعادت المجموعة السابعة التي تضم مصر، مجددا إلى نقطة الصفر بعد تعادل نيوزيلندا ضد إيران.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع منافسه بلجيكا بهدف لكل فريق.

وتساوت فرق المجموعة بالكامل بنقطة لكل منهم عقب مرور الجولة الافتتاحية مع أفضلية نيوزيلندا وإيران على مصر وبلجيكا بسبب تسجيل هدفين.

وتستمر عقدة مباراة الافتتاح في كأس العالم مع منتخب إيران بعد الفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة من أصل سبع مشاركات في البطولة.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته المقبلة أمام مصر في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب إيران نظيره بلجيكا في نفس الجولة.