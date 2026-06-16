سالم الدوسري: سنصحح الأخطاء لنخطف الـ3 نقاط أمام إسبانيا

يرى سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي أن الأخضر كان يستحقُّ الفوز على أوروجواي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، فجر الثلاثاء.

والتقى الفريقان في ميامي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال الدوسري في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "هي بدايةٌ جيدةٌ. نحن كنا نستحقُّ الانتصار، وسنسير خطوةً بخطوةٍ نحو هدفنا بالتأهل".

وأوضح "أمام إسبانيا سنعدل الأخطاء، لنخطف النقاط الثلاث".

وتلعب السعودية مباراتها المقبلة، الأحد، أمام إسبانيا، التي صُدِمَت بتعادلٍ سلبي مع كاب فيردي ضمن المجموعة الثامنة.

وتابع قائد المنتخب السعودي: "أظهرنا شخصية الأخضر أمام أوروجواي، وقدَّمنا المباراة بالشكل المطلوب، لكن لم يحالفنا الحظ".

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

وبذلك يكون منتخب السعودية رابع المنتخبات العربية التي تتعادل في كأس العالم الحالية وأيضا بنتيجة 1-1، بعد تعادل قطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا، والمغرب مع البرازيل.

أما منتخب تونس فهو المنتخب العربي الوحيد الذي خسر حتى الآن في البطولة، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام السويد 5-1.