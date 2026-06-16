وزير الرياضة الإيراني: لو اتخذ فيفا إجراءات حازمة ضد أمريكا لما وقعت هذه التجاوزات

أوضح أحمد دنيامالي وزير الرياضة والشباب الإيراني أن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة بشأن تنظيم بطولة كأس العالم 2026 يثير احتجاجات واسعة من معظم دول العالم.

وتلعب مباريات إيران في أمريكا، لكن نظرا للظروف السياسية بينهما، تستقر بعثة الفريق في مدينة تيخوانا المكسيكية على أن يسافر إلى أمريكا يوم مبارياته.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن دنيامالي، تطرق خلال حديثه بجامعة آزاد الإسلامية، إلى مسألة امتناع الجانب الأمريكي عن إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء وفد المنتخب الوطني الإيراني للمشاركة في مونديال 2026.

وأوضح الوزير الإيراني أن الآلية الحالية التي تعتمدها واشنطن في إدارتها لملف استضافة كأس العالم مرفوضة من غالبية الدول، مشدداً على أن الدولة المضيفة ملزمة قانونياً وأخلاقياً بتقديم التعهدات اللازمة لكافة الدول المشاركة دون استثناء.

وأضاف دنيامالي قائلاً: "لو أن فيفا تعامل بحزم وقوة مع هذه التصرفات، لما شهدنا هذا غياب العدالة".

وتابع "قد يعتقد الكثيرون أن الشفافية هي السائدة داخل الاتحاد الدولي، لكنهم لا يدركون ما يدور خلف الكواليس، فقد شاهد العالم أجمع قضايا الفساد المدوية في منظومة كرة القدم إبان عهد سيب بلاتر".

وعادت المجموعة السابعة التي تضم مصر، مجددا إلى نقطة الصفر بعد تعادل نيوزيلندا ضد إيران.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع منافسه بلجيكا بهدف لكل فريق.

وتساوت فرق المجموعة بالكامل بنقطة لكل منهم عقب مرور الجولة الافتتاحية مع أفضلية نيوزيلندا وإيران على مصر وبلجيكا بسبب تسجيل هدفين.

وتستمر عقدة مباراة الافتتاح في كأس العالم مع منتخب إيران بعد الفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة من أصل سبع مشاركات في البطولة.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته المقبلة أمام مصر في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب إيران نظيره بلجيكا في نفس الجولة.