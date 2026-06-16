كأس العالم – الاتحاد الإيراني: إجراءات مغادرة الفريق لأمريكا تأخرت بشكل غير مبرر

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 11:30

كتب : FilGoal

منتخب إيران

انتقد الاتحاد الإيراني لكرة القدم الإجراءات التي عطلت بعثة الفريق من مغادرة الفريق.

وتلعب مباريات إيران في أمريكا، لكن نظرا للظروف السياسية بينهما، تستقر بعثة الفريق في مدينة تيخوانا المكسيكية على أن يسافر إلى أمريكا يوم مبارياته.

وتعادل منتخب إيران أمام نيوزيلندا بهدفين لكل منهما في الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

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وجاء بيان الاتحاد الإيراني لكرة القدم كالتالي:

إجراءات مغادرة مهدي طارمي وسعيد عزت الله تأخرت بشكل غير مبرر للسفر مع بعثة الفريق إلى تيخوانا ولذلك تأخرنا عن الموعد.

تأشيرة مهدي ترابي كانت صالحة لدخول أمريكا لمرة واحدة، لذلك انتهت صلاحيتها بعد السفر إلى لوس أنجلوس، اتخذنا الإجراءات اللازمة لتجديد تأشيرته.

وعادت المجموعة السابعة التي تضم مصر، مجددا إلى نقطة الصفر بعد تعادل نيوزيلندا ضد إيران.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع منافسه بلجيكا بهدف لكل فريق.

وتساوت فرق المجموعة بالكامل بنقطة لكل منهم عقب مرور الجولة الافتتاحية مع أفضلية نيوزيلندا وإيران على مصر وبلجيكا بسبب تسجيل هدفين.

وتستمر عقدة مباراة الافتتاح في كأس العالم مع منتخب إيران بعد الفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة من أصل سبع مشاركات في البطولة.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته المقبلة أمام مصر في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب إيران نظيره بلجيكا في نفس الجولة.

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