مواعيد مباريات الثلاثاء 16 يونيو وفجر الأربعاء.. فرنسا ضد السنغال والعراق والجزائر والأردن

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

مهند علي - العراق ضد الإمارات

تستكمل مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك، ونظرا لفارق التوقيت فهناك مباريات تلعب فجرا.

وتلعب مباراة فرنسا ضد السنغال اليوم الثلاثاء، بينما تقام مباريات المنتخبات العربية في فجر الأربعاء.

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ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق والجزائر والأردن في الفجر.

كأس العالم

فرنسا × السنغال.. تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورت ماكس 1 و3.

العراق × النرويج.. تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة من فجر الأربعاء على قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

الأرجنتين × الجزائر.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة من فجر الأربعاء على قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و3.

النمسا × الأردن.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة صباحا يوم الأربعاء على قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

كأس العالم العراق الجزائر الأردن الأرجنتين
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