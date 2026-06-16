تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 07:46

كتب : FilGoal

محمد هاني - باستيان شفانشتايجر

لاقى محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر إشادات من متابعين أجانب بعد الأداء الذي قدمه في مواجهة بلجيكا.

محمد هاني

النادي : الأهلي

مصر

وكان محمد هاني مكلفا بمراقبة جيريمي دوكو أخطر لاعبي منتخب بلجيكا طوال المباراة.

وأبدى باستيان شفانشتايجر نجم ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق إعجابه بأداء هاني في حديث له مع محمد صلاح عقب المباراة.

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وانتظر شفانشتايجر محمد هاني عقب المباراة لمقابلته والإشادة بقدراته.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز ردود فعل المتابعين على أداء محمد هاني.

قال باستيان شفانشتايجر في لقائه مع صلاح: "أعجبني كثيرا أداء الظهير الأيمن محمد هاني لديكم في المباراة".

بينما أشاد أندريا سوريا الصحفي الإسباني بصحيفة موندو ديبورتيفو بأداء محمد هاني وتحديدا في الشوط الأول.

وكتب سوريا "أداء محمد هاني الظهير الأيمن لمنتخب مصر في الشوط الأول كان مذهلا".

وتابع "أعتقد أن هذا الأداء هو أفضل أداء فردي في كأس العالم حتى الآن".

وشدد "وضع هاني كلا من تروسارد ودوكو (في جيبه)".

أما حساب Pythagoras In Boots لمحلل شبكة سكاي سبورتس فقد أبدى إعجابه هو الآخر بما قدمه محمد هاني.

وكتب عبر حسابه على X: "محمد هاني البالغ من العمر 30 عاما، دافع ضد دوكو في المواجهات الفردية بشكل أفضل من أي لاعب آخر طوال الموسم".

وتابع "يأتي هاني في المرتبة الثانية في الأداء الفردي ضد دوكو خلف مدافع بورنموث ولن أذكر اسمه".

واختتم تصريحاته "يعاني دوكو من تفوق كبير لهاني الفائز بدوري أبطال إفريقيا 4 مرات، وأظهر قوة بدنية هائلة".

ومن جانب أبدى محمد هاني رضاه عقب تعادل مصر أمام بلجيكا بهدف لكل فريق في الجولة الافتتاحية من كأس العالم.

وكتب هاني عبر حسابه الشخصي "نقطة في المشوار، وعيوننا على التأهل".

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