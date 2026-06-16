كأس العالم - سجل وصنع.. رضائيان رجل مباراة إيران ضد نيوزيلندا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 07:18

كتب : FilGoal

رامين رضائيان - إيران

توج رامين رضائيان لاعب منتخب إيران بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نيوزيلندا.

وتعادل منتخب إيران أمام نيوزيلندا بهدفين لكل منهما في الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ونجح رضائيان في تسجيل الهدف الأول لإيران في الدقيقة 32 ليتعادل لفريقه.

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كما صنع الهدف الثاني في الدقيقة 64 لمحمد محبي وتتعادل إيران مجددا أمام نيوزيلندا.

وعادت المجموعة السابعة التي تضم مصر، مجددا إلى نقطة الصفر بعد تعادل نيوزيلندا ضد إيران.

وحسم التعادل بهدفين لكل منتخب مواجهة إيران ضد نيوزيلندا في الجولة الافتتاحية من كأس العالم.

وفشل منتخب نيوزيلندا في تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد تعادل رابع على التوالي.

وتساوت فرق المجموعة بالكامل بنقطة لكل منهم عقب مرور الجولة الافتتاحية مع أفضلية نيوزيلندا وإيران على مصر وبلجيكا بسبب تسجيل هدفين.

وتستمر عقدة مباراة الافتتاح في كأس العالم مع منتخب إيران بعد الفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة من أصل سبع مشاركات في البطولة.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته المقبلة أمام مصر في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب إيران نظيره بلجيكا في نفس الجولة.

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