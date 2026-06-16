كأس العالم - مدرب أستراليا: لن نمنع اللاعبين من السوشيال ميديا قبل مواجهة أمريكا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 06:15

كتب : FilGoal

نيستوري إيرانكوندا - أستراليا - تركيا

شدد هايدن فوكس المدرب المساعد لمنتخب أستراليا أن لاعبيه قادرون على التعامل مع الضغوط قبل مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026، دون الحاجة لفرض قيود على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد منتخب أستراليا لمواجهة أمريكا يوم الجمعة في سياتل، بعد فوزهما في الجولة الأولى على تركيا وباراجواي.

وقال فوكس في تصريحات نقلتها رويترز: "لا يمكننا التعامل مع اللاعبين وكأنهم أطفال، نريدهم أن يكونوا على طبيعتهم".

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وأضاف "وسائل التواصل موجودة وهم على دراية بكل ما يقال، لكن تركيزنا منصب على أنفسنا".

وتابع "هم ناضجون بما يكفي لفهم ما يقال وما لا يقال".

وكانت بعض الانتقادات قد طالت منتخب أستراليا بسبب تصريحات لاعبيه قبل مواجهة تركيا.

وحذر فوكس من المبالغة في الاحتفال بالفوز على تركيا، قائلا: "انتصار رائع ومميز، لكن يجب الاستمتاع به ثم التركيز على ما هو قادم".

واستشهد بما حدث في كأس العالم 2022 عندما فازت السعودية على الأرجنتين، قبل أن تودع البطولة من دور المجموعات.

وفازت أستراليا على تركيا بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وتلتقي أستراليا في المباراة المقبلة مع أمريكا، بينما تلعب تركيا ضد باراجواي.

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