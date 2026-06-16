كأس العالم - مؤتمر مدرب النرويج: خطتنا تعتمد على منح الكرة لـ هالاند

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 05:50

كتب : FilGoal

هالاند - منتخب النرويج

اعترف ستاله سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج أن فريقه سيعتمد على إرلينج هالاند في مواجهة العراق، خلال افتتاح مشواره بكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب النرويج لخوض أول مباراة له في كأس العالم منذ 28 عاما، عندما يواجه العراق فجر الأربعاء.

وقال سولباكن في المؤتمر الصحفي: "أتمنى أن يكون لهالاند تأثير كبير، لأنه إذا منحته الفرص سيسجل".

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وأضاف "نأمل أن نستمر في منحه الفرص، لأنه يملك قدرة مميزة على التسجيل".

وشدد "خطتنا تعتمد على منح هالاند الكرة وإيصالها له لاستغلال الفرص".

ويعيش هالاند حالة مميزة بعدما سجل 16 هدفا في 8 مباريات خلال التصفيات الأوروبية، كما حصل على راحة في نهاية الموسم مع مانشستر سيتي وقبل البطولة.

وأشاد مدرب النرويج بقائده مارتن أوديجارد، مشيرا إلى أنه الأكثر صناعة للأهداف في التصفيات رغم غيابه لفترة بسبب الإصابة.

في المقابل كشف سولباكن "إصابة يورجن ستراند لارسن المهاجم بحمى قبل المباراة".

ويخوض منتخب النرويج المباراة على ملعب نيو إنجلاند، في ضواحي بوسطن، أمام منتخب العراق الذي تأهل بعد مشوار طويل.

واختتم سولباكن تصريحاته "العراق فريق منظم ويجيد اللعب على الكرات العرضية، ومدربهم يملك خبرة كبيرة في هذه المباريات".

ويستعد منتخب النرويج لقص شريط مبارياته في دور المجموعات من كأس العالم بمواجهة العراق الأربعاء المقبل في مباريات المجموعة التاسعة.

ويقع منتخب النرويج في المجموعة التاسعة والتي تضم كل من فرنسا، والسنغال، والعراق.

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