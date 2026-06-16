كأس العالم - مؤتمر مدرب العراق: نستهدف لمفاجأة الجميع في مجموعة صعبة

كشف جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق أن فريقه يسعى لتحقيق مفاجأة في كأس العالم 2026، رغم صعوبة المجموعة.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة النرويج غدا في الواحدة من فجر الأربعاء في افتتاح مشواره بدور المجموعات.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي: "نلعب في مجموعة صعبة لكن اللاعبين متحمسون للغاية".

وأضاف "مررنا بالكثير من المباريات الصعبة والضغوط خلال التصفيات، خضنا 21 مباراة وكانت تجربة مهمة لنا".

وتابع "التأهل لكأس العالم ليس كافيا، نريد تحقيق المزيد".

وكان منتخب العراق قد حجز مقعده في البطولة بعد الفوز على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي خلال شهر مارس.

وشدد مدرب العراق "نتائج المنتخبات الأقل ترشيحا في البطولة منحت اللاعبين الثقة".

وأوضح "رأينا نتائج مثل تعادل كاب فيردي مع إسبانيا، وهذا يعطينا إيمانا بقدرتنا".

وواصل "يجب أن نؤمن بأنفسنا ونكون مستعدين".

ويخوض منتخب العراق كأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاما، بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 1986.

واختتم أرنولد تصريحاته "الوصول إلى هنا لم يكن سهلا، لكننا نريد تقديم أفضل ما لدينا ومحاولة مفاجأة العالم".

القرعة أوقعت العراق بالمجموعة التاسعة في كأس العالم مع النرويج والسنغال وفرنسا.

ويفتتح منتخب العراق مشواره في البطولة أمام النرويج 17 يونيو الجاري.

ويواجه فرنسا في الجولة الثانية 23 يونيو.

ويختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة السنغال 26 يونيو.