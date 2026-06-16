كأس العالم – موعد مباراة السعودية مع إسبانيا.. والقناة الناقلة

يكمل منتخب السعودية مشواره في كأس العالم وذلك بمواجهة إسبانيا، بعد التعادل مع أوروجواي.

وتعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

وسجل هدف السعودية في المباراة المدافع عبد الإله العمري.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

وبذلك يكون منتخب السعودية رابع المنتخبات العربية التي تتعادل في كأس العالم الحالية وأيضا بنتيجة 1-1، بعد تعادل قطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا، والمغرب مع البرازيل.

موعد مباراة السعودية ضد إسبانيا

وتقام مباراة السعودية وإسبانيا يوم السبت المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم.

وتذاع عبر بي إن سبورت ماكس 1 و2 و3 و4.